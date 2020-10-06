Карсон Соуси заработает $ 8,25 млн по новому контракту с «Миннесотой»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» заключил новый контракт с защитником Карсоном Соуси. Соглашение с 26-летним канадцем на общую сумму в $ 8,25 млн рассчитано до конца сезона-2022/2023, сообщается на официальном сайте клуба.

Соуси был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ—2013 под общим 137-м номером. В составе «Уайлд» защитник дебютировал в сезоне-2017/2018. В минувшем чемпионате уроженец Викинга провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив семь шайб и сделав семь результативных передач при показателе полезности «+16». В плей-офф в активе Соуси четыре матча, в которых он не отметился результативными действиями и заработал «-3».

Ранее генеральный менеджер «дикарей» осуществил ряд обменов, в результате которых команду покинули голкипер Деван Дубник и нападающий Райан Донато.