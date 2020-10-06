Холланд — о Ньюджент-Хопкинсе: цель – надолго сохранить его в «Эдмонтоне». Это приоритет

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд заявил, что клуб хочет подписать новый контракт с форвардом Райаном Ньюджент-Хопкинсом.У 27-летнего канадца остался один год по действующему соглашению с зарплатой $ 6 млн.

«Это важный игрок для нашей команды. Моя цель состоит в том, чтобы сохранить его здесь надолго. Нужно найти решение задачи с продлением контракта, на этой неделе или в начале сезона. Конечно, это наш приоритет.

Райан хорош в защите, может играть в центре, но также способен переходить на левый край. Он может играть в звене с Леоном Драйзайтлем или Коннором Макдэвидом, может быть двусторонним игроком. Это универсальный и важный для нас игрок», – цитирует Холланда пресс-служба НХЛ.