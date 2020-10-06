Аскаров занял пятое место в финальном рейтинге драфта по версии аналитика Баттона

Аналитик TSN Крэйг Баттон опубликовал финальный рейтинг проспектов перед драфтом новичков НХЛ. Российский голкипер Ярослав Аскаров занял в нём пятое место.

Лидером стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе и третье места заняли форварды Тим Штюцле (Германия) и Куинтон Байфилд (Канада) соответственно.

По мнению Баттона, ещё два россиянина могут быть выбраны в первом раунде драфта. Это игроки «Салавата Юлаева» — нападающий Родион Амиров (21-е место в рейтинге) и защитник Шакир Мухамадуллин (31-е).

Ранее инсайдер Ник Кипреос сообщил, что «Оттава Сенаторз» может выбрать Аскарова под пятым номером на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд драфта состоится в ночь с 6 на 7 октября, раунды со второго по седьмой – на следующий день.