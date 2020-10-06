Аскаров занял пятое место в финальном рейтинге драфта по версии аналитика Баттона
Аналитик TSN Крэйг Баттон опубликовал финальный рейтинг проспектов перед драфтом новичков НХЛ. Российский голкипер Ярослав Аскаров занял в нём пятое место.
Лидером стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе и третье места заняли форварды Тим Штюцле (Германия) и Куинтон Байфилд (Канада) соответственно.
По мнению Баттона, ещё два россиянина могут быть выбраны в первом раунде драфта. Это игроки «Салавата Юлаева» — нападающий Родион Амиров (21-е место в рейтинге) и защитник Шакир Мухамадуллин (31-е).
Ранее инсайдер Ник Кипреос сообщил, что «Оттава Сенаторз» может выбрать Аскарова под пятым номером на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд драфта состоится в ночь с 6 на 7 октября, раунды со второго по седьмой – на следующий день.
Войдёт ли Аскаров в топ-10 и кто рискнёт взять Чинахова? Прогноз на драфт НХЛ
Два десятка россиян получат заокеанскую приписку. Ну а с общим первым номером всё давно понятно.
- 6 октября 2020
-
16:21
-
15:45
-
15:10
-
14:31
-
14:12
-
13:49
-
13:24
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:25
-
11:02
-
10:45
-
10:20
-
10:01
-
09:55
-
09:31
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:36
-
08:16
-
08:11
-
08:00
-
07:26
-
06:36
-
04:40
-
00:09
- 5 октября 2020
-
23:56
-
23:52
-
23:18
-
23:12
-
22:50
-
22:32
Партнерский контент