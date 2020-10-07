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Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ

Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги. Церемония проходит в удалённом режиме из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.

Также в первом раунде на драфте НХЛ выбирали Евгения Рябчикова, Семёна Варламова и Илью Самсонова. Рябчикова выбрал «Бостон Брюинз» на драфте 1994 года под 21-м номером, спустя 12 лет «Вашингтон Кэпиталз» потратил на Варламова 23-й выбор, а в 2015 году те же «Кэпиталз» выбрали Самсонова под 22-м номером.

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