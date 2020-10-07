Канадский форвард Алексис Лафренье поделился эмоциями от выбора под первым номером на драфте НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Для меня это большая честь. Очевидно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» — большая организация с большой историей и множеством великих игроков. Так что для меня это большая честь, и я очень рад присоединиться к этой команде», — приводятся слова Лафренье на официальном сайте НХЛ.
В прошедшем сезоне Лафренье, выступая за «Римуски», занял первое место в списке бомбардиров QMJHL, набрав 112 (35+77) очков при полезности «+41» в 52 матчах. В январе этого года он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.
Примечательно, что 18-летнему форварду придётся отказаться от любимого номера. Лафренье родился 11 октября 2001 года, и на протяжении всей карьеры выступает под 11-м номером. Однако этот номер выведен из обращения в «Рейнджерс» в честь легендарного Марка Мессье. Торжественная церемония прошла в 2006 году.
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