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Вайсфельд: на мой взгляд, Бурмистров уже лет пять не прогрессирует

Вайсфельд: на мой взгляд, Бурмистров уже лет пять не прогрессирует
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о нападающем «Ак Барса» Александре Бурмистрове.

«Откровенно говоря, я ещё в начале сезона сказал, что есть вот такие игроки, ожидания от игры которых слишком завышены. И Бурмистров к этой категории относится. Когда он был молодой, то подавал большие надежды, но дальше этого не пошло. С моей точки зрения, сегодня он средний игрок КХЛ.

Почему Казань вернула его обратно? Возможно, контракт невысокий. Для меня это решение тоже было странным, но сегодня ведь популярная тенденция — возвращать своих воспитанников.

Все игроки развиваются по-разному, кто-то быстрее, кто-то медленнее. И, судя по всему, у Александра развитие опережало сверстников, когда он играл с юниорами. Но так часто бывает, что хоккеисты просто останавливаются в развитии. С этой точки зрения он уже лет пять не прогрессирует.

Для меня это большая загадка — почему игроки перестают прогрессировать и идут на спад. Даже если хорошо тренируются и находятся в хорошем возрасте», — приводит слова Вайсфельда «Реальное время».

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