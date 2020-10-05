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Бурмистров — о «зелёном дерби»: я — казанский парень

Бурмистров — о «зелёном дерби»: я — казанский парень
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым».

«Подходим к матчу в хорошем настроении. Отдохнули, перезапустились — нужно просто выйти и сыграть в свой хоккей.

Как относиться к тому, что сегодня «Салават Юлаев» сыграет без нескольких лидеров? Не надо смотреть на состав соперника. Мы проиграли три встречи подряд, нам нужно действовать так, как мы хотим.

Что могу сказать о молодых хоккеистах, которые перед матчем тренируются с командой? Мы их видели на сборах, это хорошие, талантливые ребята. Выйдут и будут биться.

Что будет главным в матче? Желание и физические кондиции.

Принципиальный ли этот матч для меня? Я — казанский парень, для меня «зелёное дерби» всегда принципиально», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба «Ак Барса».

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