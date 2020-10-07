Аналитик NHL Network: Пономарёв сложен как маленький холодильник для пива

Во время драфта НХЛ произошёл забавный случай, связанный с российским форвардом Василием Пономарёвым.



Аналитик NHL Network, давая характеристику россиянину, сказал, что нападающий «сложен как маленький холодильник для пива».

Напомним, что Пономарёв был выбран «Каролиной Харрикейнз» под общим 53-м номером. Форвард стал седьмым россиянином на проходящем драфте.



Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шакир Мухамадуллин под 20-м номером, нападающий Егор Чинахов под 21-м, форвард Марат Хуснутдинов под 37-м, защитник Ян Кузнецов под 50-м.