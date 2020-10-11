Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рижское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, проиграв минским одноклубникам

Рижское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, проиграв минским одноклубникам
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард минчан Роб Клинкхаммер. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Иван Лодня, в активе которого 2 (0+2) очка. Шайбы у рижского «Динамо» забросили Константин Комарек и Зак Митчелл дважды.

Для латвийского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 14 октября в гостях встретятся с ярославским «Локомотивом», а минчане сыграют в Ярославле 16 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Протас – 09:50' (5x5)   1:1 Митчелл (Сунд, Уайт) – 16:46' (5x4)   2:1 Буйницкий (Лодня, Соловьёв) – 30:48' (5x5)   2:2 Митчелл (Комарек) – 38:38' (5x5)   3:2 Шарангович (Клинкхаммер, Лодня) – 45:36' (5x4)   3:3 Комарек (Митчелл) – 52:04' (5x5)   4:3 Клинкхаммер – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020