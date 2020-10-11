Рижское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, проиграв минским одноклубникам

Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард минчан Роб Клинкхаммер. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Иван Лодня, в активе которого 2 (0+2) очка. Шайбы у рижского «Динамо» забросили Константин Комарек и Зак Митчелл дважды.

Для латвийского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 14 октября в гостях встретятся с ярославским «Локомотивом», а минчане сыграют в Ярославле 16 октября.