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Окулов: ЦСКА не работает над соперником — ЦСКА работает над своими ошибками

Окулов: ЦСКА не работает над соперником — ЦСКА работает над своими ошибками
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о предстоящей встрече с магнитогорским «Металлургом».

«В прошлой встрече с «Магниткой» мы плохо сыграли, а вот соперник хорошо себя проявил. У них хорошая команда, очень хорошая игра. Готовимся. Забыли прошлый матч. Но взять реванш хочется всегда. Будет хорошая игра.

Мы не работаем над соперником — мы работаем над своими ошибками и улучшаем свою игру. Это самое главное. Уделяем внимание своим моментам, деталям и аспектам.

На выезде всегда сложнее играть. Магнитогорск или Уфа — чужие трибуны нас точно не поддержат», — приводит слова Окулова пресс-служба московской команды.

Сегодня, 12 октября, ЦСКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом». Матч начнётся в 17:00 мск.

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