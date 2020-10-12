Окулов: ЦСКА не работает над соперником — ЦСКА работает над своими ошибками

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о предстоящей встрече с магнитогорским «Металлургом».



«В прошлой встрече с «Магниткой» мы плохо сыграли, а вот соперник хорошо себя проявил. У них хорошая команда, очень хорошая игра. Готовимся. Забыли прошлый матч. Но взять реванш хочется всегда. Будет хорошая игра.



Мы не работаем над соперником — мы работаем над своими ошибками и улучшаем свою игру. Это самое главное. Уделяем внимание своим моментам, деталям и аспектам.



На выезде всегда сложнее играть. Магнитогорск или Уфа — чужие трибуны нас точно не поддержат», — приводит слова Окулова пресс-служба московской команды.



Сегодня, 12 октября, ЦСКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом». Матч начнётся в 17:00 мск.

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