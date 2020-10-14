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ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив в Финляндии «Йокериту»

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив в Финляндии «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» дома обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 5:2.

На второй минуте матча Антон Слепышев с передачи Николая Голдобина вывел гостей вперёд. Финны смогли отыграться в начале второго игрового отрезка. Шайбу с передач Марко Анттилы и Йонатана Пудаса забросил Петер Регин. Через две с половиной минуты Никлас Йенсен вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Джордан Шрёдер и Ессе Йоэнсуу. Менее чем через три минуты Ииро Пакаринен с передач Шрёдера и Йенсена увеличил преимущество «джокеров». За минуту до конца встречи Йон Норман забросил четвёртую шайбу финнов в матче. Спустя 35 секунд Мэт Робинсон сократил отставание, но затем Йенсен поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче ЦСКА сыграет со СКА в Москве. Встреча состоится 16 октября. «Йокерит» 17 октября сыграет в гостях с «Сибирью».

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2020, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Голдобин) – 01:20' (5x5)   1:1 Регин (Анттила, Пудас) – 25:28' (5x5)   2:1 Йенсен (Шрёдер, Йоэнсуу) – 28:02' (5x4)   3:1 Пакаринен (Шрёдер, Йенсен) – 30:54' (5x5)   4:1 Норман (О'Нилл) – 58:52' (en)   4:2 Робинсон – 59:27' (5x5)   5:2 Йенсен – 59:53' (en)
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