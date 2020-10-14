ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив в Финляндии «Йокериту»

Финский «Йокерит» дома обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 5:2.
На второй минуте матча Антон Слепышев с передачи Николая Голдобина вывел гостей вперёд. Финны смогли отыграться в начале второго игрового отрезка. Шайбу с передач Марко Анттилы и Йонатана Пудаса забросил Петер Регин. Через две с половиной минуты Никлас Йенсен вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Джордан Шрёдер и Ессе Йоэнсуу. Менее чем через три минуты Ииро Пакаринен с передач Шрёдера и Йенсена увеличил преимущество «джокеров». За минуту до конца встречи Йон Норман забросил четвёртую шайбу финнов в матче. Спустя 35 секунд Мэт Робинсон сократил отставание, но затем Йенсен поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче ЦСКА сыграет со СКА в Москве. Встреча состоится 16 октября. «Йокерит» 17 октября сыграет в гостях с «Сибирью».
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