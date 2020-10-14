Два очка Макеева и Бодрова помогли «Автомобилисту» обыграть «Витязь»

Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:3.



В середине первого периода Александр Сёмин с передач Каспарса Даугавиньша и Линуса Хультстрёма вывел хозяев вперёд. За 32 секунды до конца игрового отрезка Алексей Макеев сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Денис Бодров. На пятой минуте второго периода Алексей Василевский с передач Брукса Мэйсека и Станислава Бочарова вывел гостей вперёд. Следующий гол был забит только в дебюте третьего игрового отрезка, когда Мэйсек, реализовав большинство, увеличил преимущество гостей. Затем команды обменялись шайбами. За полторы минуты до конца периода Иван Ларичев сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

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Следующую встречу «Автомобилист» проведёт 16 октября в Нижнем Новгороде с «Торпедо». «Витязь» 17 октября в Риге сыграет с местным «Динамо».