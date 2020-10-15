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«Куньлунь РС» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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Панин и Гранлунд вернулись в состав «Салавата Юлаева» на встречу с «Куньлунем»

Панин и Гранлунд вернулись в состав «Салавата Юлаева» на встречу с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». В заявку клуба вернулись Григорий Панин и Маркус Гранлунд.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Ларсен — Панин, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
  • Мухамадуллин — Коледов, Кугрышев — Воробьёв — Хохряков;
  • Алексеев — Бирюков, Амиров — Кадейкин — Сошников;
  • Лисовец — Алалыкин, Башкиров — Картаев — Жарков.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.

Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 15 октября, в подмосковных Мытищах на одноимённой арене. Начало встречи — в 19:00 мск.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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