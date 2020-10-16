Окулов: всегда был замотивирован, а сейчас появились ещё две личные болельщицы

Нападающий ЦСКА Константин Окулов, в семье которого пару дней назад родилось сразу две дочери, поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Матч состоится сегодня, 16 октября, начало — в 19:30 мск.
«Комментарии перед игрой со СКА излишни. «Армейское» дерби – это всегда тяжёлые и интересные игры. Не буду скрывать, мы все ждали этой игры. Нужная проверка своих сил. Сейчас пойду на собрание, где разберём соперника. И буду понимать, как сегодня действовать эффективнее.
Хочу ли посвятить шайбы дочерям? Дай бог, до этого дойдёт. Конечно, это был лучший день в моей жизни, и я с радостью посвящу голы моим девочкам. Всегда был замотивирован, а сейчас появились ещё две личные болельщицы, и это подталкивает на новые эмоции. Буду прибавлять в своей игре. Да, появилось в два раза больше причин играть лучше и расти», — цитирует Окулова пресс-служба московского клуба.
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