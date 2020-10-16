«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Торпедо», одержав третью победу кряду

Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» и завершилась со счётом 3:2.
В середине первого периода Данил Воеводин вывел нижегородцев вперёд. Следующей шайбы пришлось ждать целый период — на экваторе встречи Алексей Василевский сравнял счёт. В конце второго игрового отрезка гости и вовсе вышли вперёд. С передач Александра Протаповича и Михаила Мамкина шайбу забросил Вячеслав Литовченко. Тем не менее в начале третьего периода хозяева смогли восстановить равенство усилиями Брэйди Остина. Ему ассистировал Антон Шенфельд. Победный буллит реализовал Питер Холланд.
Следующую встречу «Автомобилист» проведёт в Череповце с местной «Северсталью» 18 октября. «Торпедо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.
- 16 октября 2020
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