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«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Торпедо», одержав третью победу кряду

«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Торпедо», одержав третью победу кряду
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» и завершилась со счётом 3:2.

В середине первого периода Данил Воеводин вывел нижегородцев вперёд. Следующей шайбы пришлось ждать целый период — на экваторе встречи Алексей Василевский сравнял счёт. В конце второго игрового отрезка гости и вовсе вышли вперёд. С передач Александра Протаповича и Михаила Мамкина шайбу забросил Вячеслав Литовченко. Тем не менее в начале третьего периода хозяева смогли восстановить равенство усилиями Брэйди Остина. Ему ассистировал Антон Шенфельд. Победный буллит реализовал Питер Холланд.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Воеводин – 10:59' (5x5)   1:1 Василевский – 31:41' (5x5)   1:2 Литовченко (Протапович, Мамкин) – 38:37' (5x5)   2:2 Остин (Шенфельд) – 45:00' (5x5)   2:3 Холланд – 65:00' (ПБ)

Следующую встречу «Автомобилист» проведёт в Череповце с местной «Северсталью» 18 октября. «Торпедо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.

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