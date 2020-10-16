Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ротенберг: останусь ли в тренерском штабе после возвращения Брагина? Посмотрим по ситуации

Ротенберг: останусь ли в тренерском штабе после возвращения Брагина? Посмотрим по ситуации
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (3:1).

«Останусь ли в тренерском штабе после возвращения Брагина? Мы работаем штабом все вместе последние 5 лет. С Валерием Николаевичем постоянно общаемся, желаем ему здоровья и постоянно мониторим ситуацию. Надеемся на скорейшее возвращение. Будем делать всё необходимое для побед», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

39-летний Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провёл три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в матче с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020