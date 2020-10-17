КХЛ сделала заявление по поводу отмены матча «Динамо» Рига — «Витязь»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала отмену матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и подольским «Витязем».

«ХК «Динамо» (Рига) уведомил лигу о росте числа диагностированных случаев заражения коронавирусом в основной и молодёжной командах, из-за чего проведение матча #197 «Динамо» Рига – «Витязь» не представляется возможным. КХЛ приняла решение об отмене матча, о решении по данной игре лига сообщит дополнительно», — говорится в сообщении лиги.

Встреча «Динамо» Рига — «Витязь» должна была пройти сегодня, 17 октября, на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии.

Заболевания коронавирусом диагностированы в рядах рижского «Динамо» уже второй раз в сезоне. 19 сентября стало известно, что пятеро хоккеистов «Динамо» заразилось COVID-19. Позднее латвийские СМИ сообщили, что ещё пять игроков подхватило инфекцию.