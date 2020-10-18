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Бывшая жена Александра Радулова рассказала о причине развода с хоккеистом

Бывшая жена Александра Радулова рассказала о причине развода с хоккеистом
Хоккей / НХЛ 0

Известная гимнастка Дарья Дмитриева, бывшая жена форварда «Даллас Старз» Александра Радулова, рассказала о причине развода с хоккеистом. Они поженились в 2015 году, у пары вскоре родился сын Макар. Спустя два года супруги развелись.

«Когда поняла, что что-то пошло не так? Были ситуации, когда узнала, что он общается с другими девушками. Он никогда не признавался, но я могла ориентироваться на то, что видела в сообщениях. Факт измены не подтверждался, могла судить только по перепискам. У меня началась паранойя Подключилась к его «вотсапу», сходила с ума, и мы решили, что нужно завязывать с этим.

Даже нанимала детектива, мы нашли девушку из Твери, которая была у него ещё до меня. Я ей писала, чтобы она прекратила, предупреждала о проблемах, но она писала ему потом с других аккаунтов. Я сидела как хакер и наблюдала, читала онлайн его переписку. Но это не было последней каплей, я очень долго его прощала. Было много ситуаций. Писала девушкам, угрожала, говорила, что побрею их, найду и изобью — короче, весело было… Переписки были интимного характера, а не просто «привет, как дела», – рассказала Дмитриева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

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