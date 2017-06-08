Бывшая жена Радулова: Саша — достойный мужчина, но есть моральные принципы

Дарья Дмитриева, бывшая жена нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова, прокомментировала свой развод с хоккеистом, о котором она сообщила вчера, 7 июня.



«Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. На самом деле шутки в сторону. Я решила написать все-таки этот пост, так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают, но многие просто мечтали, что бы мы расстались (тёлочки). Ему не понравится, что я это пишу, он вообще всегда ненавидел мои длинные посты, но всё же не хочу, чтобы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя. Конечно хочу воспользоваться случаем, чтобы мой пост опубликовали в новостях «Радулов развёлся с Дмитриевой» (шучу конечно). Интервью по этому поводу никаких не даю…



Скажу одно! Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смирится не могу… есть моральные принципы! Это всё-таки моя вина… Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните, один человек ради другого никогда не изменится! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел… Мне нравятся люди, которые не для всех. Да и вообще самое главное — это наш сын! Поверьте, он растёт в безмерной заботе и любви.



Раздела имущества не будет, у нас имеется брачный контракт! В суде мы подписали мирный договор! Конечно очень много боли принесли друг другу… особенно за эти полгода! Сейчас вдвоём пытаемся построить дружеские отношения, и конечно же не забываем, что мы в первую очередь родители! Время всё устранит, притупит обиды, боль, и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти. Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь. Я вас очень прошу, не осуждайте нас, не надо искать виновного! Жизнь очень интересная штука! Все идёт своим чередом. Любви вам! Взаимопонимания! Счастья! Здоровья и много детишек! Уважайте себя и близких вам людей» — написала Дмитриева у себя на странице в «Инстаграме».

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