Киселевич: большинство — это тот компонент, в котором ЦСКА может добавить

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1).
«Результат позитивный для нас. Качество игры мы улучшаем. Понятно, что 5 игр через день было. Сегодня где-то не так активно играли. Но в принципе довольны результатом, есть, где добавлять.
Мой победный гол в большинстве? Если дают шансы, то надо их реализовывать. В том моменте очень здорово Максим Мамин сыграл перед воротами. В моменте закрыл вратаря и надо было просто попасть в свободный угол. В прошлой игре мы тоже очень здорово реализовали большинство. Это тот компонент, в котором мы можем добавить.
Что самое сложное в играх с «Динамо»? Сама команда очень хорошая, нам нравится с ними играть. Там очень много таких соперников, которых мы знаем. Часто играли и друг с другом, и против друг друга. Они очень хорошо нас знают, мы их знаем. Знаем слабые стороны, знаем сильные стороны. Стараемся системно друг друга обыграть. Мы всё уже забыли, остаётся 2 игры с ними. Будем заново готовиться к играм.
Гол Шипачёва? Обычно он пасует, а в этой игре один бросок – один гол. Нас наказали за ошибку, за расхлябанность. Будем ещё больше внимания уделять», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 18 октября 2020
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