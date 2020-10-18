Гол Киселевича принёс ЦСКА победу в домашнем матче КХЛ с московским «Динамо»

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов и Богдан Киселевич. Голкипер «армейцев» Александр Шарыченков совершил 24 сейва. Единственный гол у «Динамо» забил Вадим Шипачёв с передачи Михаила Григорьева. Вратарь гостей Иван Бочаров отразил 37 бросков из 39.

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Таким образом, потерпел третье поражение в четырёх последних играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с минским «Динамо», а ЦСКА в Москве — с нижегородским «Торпедо».