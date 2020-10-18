Гол Киселевича принёс ЦСКА победу в домашнем матче КХЛ с московским «Динамо»

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов и Богдан Киселевич. Голкипер «армейцев» Александр Шарыченков совершил 24 сейва. Единственный гол у «Динамо» забил Вадим Шипачёв с передачи Михаила Григорьева. Вратарь гостей Иван Бочаров отразил 37 бросков из 39.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, потерпел третье поражение в четырёх последних играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с минским «Динамо», а ЦСКА в Москве — с нижегородским «Торпедо».
- 18 октября 2020
-
20:10
-
20:07
-
19:54
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:35
-
19:29
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:44
-
18:36
-
17:55
-
17:40
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
15:41
-
15:15
-
14:52
-
14:40
-
14:16
-
13:57
-
13:25
-
13:00
-
12:38
-
12:31
-
12:15
-
11:49
-
11:30
-
11:06
-
10:40
-
10:16
-
10:00