Немировски: в нападении «Торпедо» сыграло так, как необходимо, только в третьем периоде

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:3).
«Начали игру хорошо. Были отличные моменты. Просили ребят чаще бросать по воротам, но игроки почему-то в хороших ситуациях искали пас. В нападении мы сыграли так, как необходимо, только в третьем периоде. Бросали, шли на добивание. Этого не хватало в первых двух игровых отрезках. На всех соперников необходимо настраиваться одинаково и работать с первых минут. Разберем ошибки и будем готовиться к следующей игре», — приводит слова Немировски пресс-служба лиги.
Таким образом, китайский клуб впервые в сезоне одержал две победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 21 октября.
- 19 октября 2020
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