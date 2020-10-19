«Куньлунь» одержал вторую победу кряду, дома переиграв «Торпедо»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Шайбы в составе победителей забросили Хантер Шинкарук, Иван Николишин и Алексей Торопченко. Голкипер «Куньлуня» Дмитрий Шикин отразил 37 бросков. Единственный гол у «Торпедо» забил Даниил Ильин.

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Таким образом, китайский клуб впервые в сезоне одержал две победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 21 октября.