«Куньлунь» одержал вторую победу кряду, дома переиграв «Торпедо»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.
Шайбы в составе победителей забросили Хантер Шинкарук, Иван Николишин и Алексей Торопченко. Голкипер «Куньлуня» Дмитрий Шикин отразил 37 бросков. Единственный гол у «Торпедо» забил Даниил Ильин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, китайский клуб впервые в сезоне одержал две победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 21 октября.
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