Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» одержал вторую победу кряду, дома переиграв «Торпедо»

«Куньлунь» одержал вторую победу кряду, дома переиграв «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Шайбы в составе победителей забросили Хантер Шинкарук, Иван Николишин и Алексей Торопченко. Голкипер «Куньлуня» Дмитрий Шикин отразил 37 бросков. Единственный гол у «Торпедо» забил Даниил Ильин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, китайский клуб впервые в сезоне одержал две победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 21 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Шинкарук – 31:25' (5x5)   2:0 Николишин (Мёрфи) – 35:36' (5x5)   3:0 Торопченко (Верек) – 40:16' (5x5)   3:1 Ильин (Уайдман) – 41:47' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020