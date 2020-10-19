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Ковалёв: «Куньлуню» нужно было доказать, что победа над «Салаватом» была не случайной

Ковалёв: «Куньлуню» нужно было доказать, что победа над «Салаватом» была не случайной
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

«Самым основным для нас сегодня было доказать, что предыдущая победа, в матче с «Салаватом Юлаевым», была не случайной. Победы придают ребятам уверенность, понимание того, как нужно действовать, чтобы выиграть. Несмотря на успех, отмечу, что мы допустили несколько ошибок, из-за которых соперник создал голевые моменты. Это могло нам дорого обойтись. Но мы смогли исправить ошибки и в свою очередь использовали оплошности противника», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.

Китайский клуб впервые в сезоне одержал две победы кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 21 октября.

«Куньлунь» одержал вторую победу кряду, дома переиграв «Торпедо»
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