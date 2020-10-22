«Автомобилист» поместил Дацюка в список травмированных. У него 20 очков в 18 матчах сезона
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что «Автомобилист» поместил Павла Дацюка в список травмированных.
В нынешнем сезоне 42-летний нападающий принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата. Российский форвард отметился 5 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности "+12" и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Дацюк проводил на льду 17 минут и 53 секунды.
Екатеринбургский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Билла Питерса набрала 27 очков в 18 матчах, одержав 12 побед и потерпев 6 поражений. Сегодня, 22 октября, «Автомобилист» проведёт гостевой матч с «Нефтехимиком». Начало встречи — в 19:00 мск.
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