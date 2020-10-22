Зубов, Гончар и Марков — в топ-100 лучших защитников в истории по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News топ-100 лучших защитников в истории. В него попали три россиянина: Сергей Зубов (55-е место), Сергей Гончар (69-е) и Андрей Марков (99-е).
Первую десятку сформировали: Бобби Орр, Дуг Харви, Никлас Лидстрём, Эдди Шор, Рэй Бурк, Дени Потвен, Ред Келли, Ларри Робинсон, Пол Коффи и Крис Челиос.
Из действующих хоккеистов в список попали: Здено Хара («Бостон Брюинз», 23-е место), Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс», 26-е), Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс», 27-е), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз», 31-е), Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс», 45-е), Брент Бёрнс («Сан-Хосе», 48-е), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг», 50-е), Райан Сутер («Миннесота Уайлд», 61-е), Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс», 66-е), Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси Дэвилз», 68-е), Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз», 70-е), Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз», 72-е), Марк Джиордано («Калгари Флэймз», 76-е) и Роман Йози («Нэшвилл Предаторз», 79-е).
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