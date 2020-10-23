Президент КХЛ: врио губернатора края пообещал обеспечить «Амуру» достойное финансирование

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос о задолженностями по заработной плате у клубов лиги.

«На данный момент задолженности есть у «Амура». Пока не погашены долги за предыдущий сезон. Однако мы учитываем ситуацию – в регионе и клубе произошла смена руководства, и сейчас новое прорабатывает решение вопроса. Мы постоянно мониторим ситуацию. Врио губернатора края публично пообещал обеспечить «Амуру» достойное финансирование», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Ранее защитник «Амура» Никита Камалов прокомментировал прогресс в игре команды после назначения на пост главного тренера Сергея Светлова и рассказал о ситуации в хабаровском клубе с погашением задолженностей по зарплатам.