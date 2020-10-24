Разин: в соцсетях у меня есть возможность показать себя таким, какой я есть на самом деле

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин рассказал, почему решил завести страницу в социальной сети «Инстаграм».

«Социальные сети я недавно завёл. Сподвигло меня к этому то самое интервью, где высказывается мнение, что я хоккеистов гноблю, веду себя неадекватно. Вот, пожалуйста: те, кто хочет обо мне побольше узнать, могут зайти на страничку и почитать, что я думаю, как я себя веду с хоккеистами. Последнее, например, наше общение с Анатолием Голышевым.

Я рад, что на этих страничках могу, скажем так, перевернуть мнение о себе. Я не стараюсь пиариться. Некоторые люди хотят меня представить таким, как высказался в интервью обо мне один человек. В социальных сетях у меня есть возможность показать себя таким, какой я есть на самом деле. На пресс-конференциях я, наоборот, стал менее красноречив — опыт пришёл», — приводит слова Разина AllHockey.Ru.