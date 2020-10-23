Разин: грубейшие ошибки в обороне опрокинули всю работу «Северстали» в тартарары

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (4:5).



«Спасибо всем за поздравления с днём рождения. Сегодня было много подарков и тёплых слов. К сожалению, не получилось в конце рабочего дня получить ещё один подарок, но жизнь продолжается. Хочу отметить «Металлург» сегодня, играли, можно сказать, в три с половиной пятёрки. Я и 30 секунд не брал, чтобы на этом поймать и выиграть матч. Думал, они еле дышат. Но, к сожалению, не получилось. Грубейшие ошибки в обороне опрокинули всю работу в тартарары», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.



Напомним, что магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 5:4.

«Металлург» прервал серию из двух поражений, одержав волевую победу над «Северсталью»