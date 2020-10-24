Питерс — о поражении 3:6: конечно, «Автомобилист» играет иначе, когда есть Дацюк

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:6).
«Я доволен началом третьего периода в исполнении «Автомобилиста». Думал, что получится сравнять счёт, но нас наказали за ошибки. Да, у нас сегодня были трудности на точке вбрасывания. Конечно, команда играет по-другому, когда есть Дацюк, но я бы не сказал, что «Автомобилист» с ним и «Автомобилист» без него — это две разные команды. Отсутствие Дацюка даёт возможность проявить себя другим ребятам.
Всегда приятно играть с серьёзным противником, это отличная проверка для команды. Но, если честно, когда нет зрителей на трибунах, то атмосфера совсем не та. Почему перестал проходить в состав Денис Бодров? У него небольшое повреждение, плюс хорошо себя проявляют другие защитники», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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