Питерс — о поражении 3:6: конечно, «Автомобилист» играет иначе, когда есть Дацюк

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:6).



«Я доволен началом третьего периода в исполнении «Автомобилиста». Думал, что получится сравнять счёт, но нас наказали за ошибки. Да, у нас сегодня были трудности на точке вбрасывания. Конечно, команда играет по-другому, когда есть Дацюк, но я бы не сказал, что «Автомобилист» с ним и «Автомобилист» без него — это две разные команды. Отсутствие Дацюка даёт возможность проявить себя другим ребятам.



Всегда приятно играть с серьёзным противником, это отличная проверка для команды. Но, если честно, когда нет зрителей на трибунах, то атмосфера совсем не та. Почему перестал проходить в состав Денис Бодров? У него небольшое повреждение, плюс хорошо себя проявляют другие защитники», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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