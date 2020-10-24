Дебютный гол Якупова принёс «Авангарду» победу над «Автомобилистом»

«Авангард» дома обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 6:3.



Уже на 44-й секунде матча омичи получили право на пробитие буллита, однако Сергей Толчинский не сумел его реализовать. Тем не менее на исходе второй минуты Александр Хохлачёв с передачи Егора Чинахова открыл счёт. Екатеринбургскому клубу понадобилось менее трёх минут, чтобы восстановить равновесие. Шайбу с передач Дэна Секстона и Питера Холланда забросил Станислав Бочаров. В середине периода омичи вновь вышли вперёд усилиями Рида Буше. В середине второго игрового отрезка Александр Хохлачёв увеличил разрыв в счёте, вторую результативную передачу отдал Чинахов. В начале третьего периода Алексей Макеев сократил отставание до минимума, однако затем омичи забросили три шайбы. Дубль у Сергея Толчинского, ещё одну шайбу забросил Наиль Якупов. «Автомобилист» забил ещё один гол, но спасти матч не сумел.

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Следующую встречу «Авангард» проведёт 26 октября со СКА. «Автомобилист» в этот же день встретится с «Йокеритом».