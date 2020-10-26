Гараев — о первой шайбе в КХЛ: хотелось поскорее забросить, чтобы снять волнение

Нападающий «Сочи» Амир Гараев, забросивший первую шайбу в КХЛ, поделился эмоциями после матча со «Спартаком».



«50 минут мы гнули свою линию, создали много моментов, но пока не хватает реализации. В концовке, наверное, не хватило сил, пошли удаления… Обидно проигрывать, но надо идти дальше. Сейчас будет выходной, постараемся хорошо подготовиться к следующему матчу. Что касается моего гола — партнёры поздравили, отдали мне шайбу, отвезу в Сочи, потом передам домой. Хотелось, конечно, поскорее забить, чтобы снять волнение, а как — без разницы.



Сильно ли сказывалось на обстановке, что команда до победы над «Витязем» уступила шесть раз? Конечно, поражения давили. Хорошо, что удалось победить, и негативная аура ушла из раздевалки», — приводит слова Гараева пресс-служба КХЛ.

19-летний нападающий «Сочи» Амир Гараев забросил первую шайбу в КХЛ