«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Даниил Тарасов пропустил три шайбы и был заменён

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает в Уфе ярославский «Локомотив» (0:3, идёт первый период).
Первый период сложился для хозяев крайне неудачно. Уже к середине двадцатиминутки они проигрывали со счётом 0:3. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Салавата Юлаева» сменил вратаря, Даниил Тарасов уступил место в воротах Юхе Метсоле.
Составы команд:
«Салават Юлаев»:
Тарасов (Метсола);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Хохряков;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;
Семёнов — Коробов, Солодухин — Картаев — Жарков.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;
Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;
Черепанов — Малышев, Каюмов — Алексеев — Аверин;
Берёзкин — Мисюль, Кудрявцев — Иванов — Коваленко.
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