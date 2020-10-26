«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Даниил Тарасов пропустил три шайбы и был заменён

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает в Уфе ярославский «Локомотив» (0:3, идёт первый период).

Первый период сложился для хозяев крайне неудачно. Уже к середине двадцатиминутки они проигрывали со счётом 0:3. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Салавата Юлаева» сменил вратаря, Даниил Тарасов уступил место в воротах Юхе Метсоле.

Составы команд:

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Метсола);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Хохряков;

Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;

Семёнов — Коробов, Солодухин — Картаев — Жарков.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);

Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;

Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;

Черепанов — Малышев, Каюмов — Алексеев — Аверин;

Берёзкин — Мисюль, Кудрявцев — Иванов — Коваленко.