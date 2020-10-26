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«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Даниил Тарасов пропустил три шайбы и был заменён

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Даниил Тарасов пропустил три шайбы и был заменён
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает в Уфе ярославский «Локомотив» (0:3, идёт первый период).

Первый период сложился для хозяев крайне неудачно. Уже к середине двадцатиминутки они проигрывали со счётом 0:3. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Салавата Юлаева» сменил вратаря, Даниил Тарасов уступил место в воротах Юхе Метсоле.

Составы команд:

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Метсола);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Хохряков;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;
Семёнов — Коробов, Солодухин — Картаев — Жарков.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;
Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;
Черепанов — Малышев, Каюмов — Алексеев — Аверин;
Берёзкин — Мисюль, Кудрявцев — Иванов — Коваленко.

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