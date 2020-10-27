«Ванкувер» отказался выкупать контракт центрфорварда Брэндона Саттера

Руководство «Ванкувер Кэнакс» передумало выкупать контракт центрального форварда Брэндона Саттера. Его соглашение с зарплатой $ 4,375 рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Мы должны быть осторожны в вопросах выкупов контрактов. Чтобы пойти на такой шаг, нужно учесть все нюансы. Брэндон проводит много времени на льду при игре в меньшинстве. Его уход из команды станет огромной потерей для раздевалки», — цитирует MSN генерального менеджера «косаток» Джима Беннинга.

В минувшем сезоне 31-летний форвард принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив восемь шайб и сделав девять результативных передач. В 17 матчах плей-офф канадский нападающий отметился 6 (1+5) очками. Следующий сезон станет для Саттера шестым в «Ванкувере».