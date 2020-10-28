Игорь Ларионов-младший набрал первое очко в КХЛ в матче со СКА

Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова — Игорь Ларионов-младший, выступающий за китайский «Куньлунь Ред Стар», — набрал первое очко в КХЛ. Произошло это в матче со СКА.



На 39-й минуте встречи при счёте 1:1 Игорь Ларионов-младший отдал результативную передачу на защитника Райана Спроула, который вывел китайскую команду вперёд. Таким образом, россиянин набрал первое очко в КХЛ.

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На данный момент в матче перерыв, счёт 2:1 в пользу «Куньлуня».



Ранее Ларионов-младший выступал за петербургскую «СКА-Неву», в составе которой провёл два матча в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).