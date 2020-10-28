Игорь Ларионов-младший набрал первое очко в КХЛ в матче со СКА
Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова — Игорь Ларионов-младший, выступающий за китайский «Куньлунь Ред Стар», — набрал первое очко в КХЛ. Произошло это в матче со СКА.
На 39-й минуте встречи при счёте 1:1 Игорь Ларионов-младший отдал результативную передачу на защитника Райана Спроула, который вывел китайскую команду вперёд. Таким образом, россиянин набрал первое очко в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На данный момент в матче перерыв, счёт 2:1 в пользу «Куньлуня».
Ранее Ларионов-младший выступал за петербургскую «СКА-Неву», в составе которой провёл два матча в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
«Куньлунь» заключил пробный контракт с Игорем Ларионовым-младшим
- 28 октября 2020
-
21:18
-
21:15
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
20:06
-
19:57
-
19:45
-
19:29
-
19:19
-
19:18
-
19:11
-
19:09
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
17:50
-
17:28
-
16:54
-
16:39
-
16:27
-
16:00
-
15:36
-
15:20
-
15:04
-
14:50
-
14:40
-
14:15
-
13:56
-
13:30
-
13:05
-
12:47
Партнерский контент