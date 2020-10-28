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Игорь Ларионов-младший набрал первое очко в КХЛ в матче со СКА

Игорь Ларионов-младший набрал первое очко в КХЛ в матче со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова — Игорь Ларионов-младший, выступающий за китайский «Куньлунь Ред Стар», — набрал первое очко в КХЛ. Произошло это в матче со СКА.

На 39-й минуте встречи при счёте 1:1 Игорь Ларионов-младший отдал результативную передачу на защитника Райана Спроула, который вывел китайскую команду вперёд. Таким образом, россиянин набрал первое очко в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На данный момент в матче перерыв, счёт 2:1 в пользу «Куньлуня».

Ранее Ларионов-младший выступал за петербургскую «СКА-Неву», в составе которой провёл два матча в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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