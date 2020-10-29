Кравчук: опытный игрок уровня Ковальчука не помешал бы молодёжи «Монреаля»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением касательно будущего форварда Ильи Ковальчука.

«Илья в прошлом сезоне провёл великолепные месяцы в «Канадиенс», полностью опроверг скептиков. Но карты спутал обмен в «Вашингтон», от которого все ждали хорошего плей-офф, но не получилось. В итоге «Монреаль», который не попадал в число 16 лучших, но всё-таки прошёл в плей-офф благодаря расширению до 24 команд, задержался там дольше «Вашингтона». Судя по тому, что я вижу здесь в СМИ, канадский клуб взял курс на омоложение. В принципе опытный игрок уровня Ковальчука молодёжи «Канадиенс» не помешал бы, но многое зависит от финансовых условий.

По «Бостону» есть сомнения. «Медведи» – специфическая организация, с давних времен Дмитрия Квартальнова, Андрея Коваленко и Сергея Самсонова там не делают ставку на российских легионеров. Вообще возрастным ребятам сейчас очень тяжело – рынок для них особенно слабый, специфический плей-офф-2020 многое перевернул. Плюс Илья в своё время покинул НХЛ, этот фактор тоже негативный», — цитирует Ковальчука Russia-Hockey.