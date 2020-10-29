«Салават Юлаев» взял 27 человек в поездку на матч с магнитогорским «Металлургом»

Сегодня, 29 октября, ХК «Салават Юлаев» отправился в пятое гостевое турне в ходе регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте уфимского клуба. В этой поездке команда Томи Лямся проведёт один матч в Магнитогорске с «Металлургом».

Тренерский штаб команды взял в поездку 27 хоккеистов.



Вратари: Богдан Выприцкий, Юха Метсола, Александр Скрынник;



Защитники: Александр Алексеев, Евгений Бирюков, Павел Коледов, Дмитрий Коробов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Григорий Панин, Алексей Семёнов;



Нападающие: Родион Амиров, Илья Баранов, Данил Башкиров, Михаил Воробьёв, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Сакари Маннинен, Артём Пименов, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.