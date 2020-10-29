ЦСКА в овертайме переиграл «Спартак», одержав третью победу кряду
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Максим Шалунов, который в этой встрече оформил дубль. Два очка набрал Константин Окулов (0+2). Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 28 бросков. У «Спартака» отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря.
Для «армейского» клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Москве — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 1 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Шалунов (Киселевич, Окулов) – 22:02' (5x4) 1:1 Широков (Юсе, Фёдоров) – 46:19' (5x4) 2:1 Лехтеря (Юсе, Широков) – 47:47' (5x4) 2:2 Кемпе (Слепышев) – 50:39' (5x5) 2:3 Шалунов (Окулов) – 62:20' (3x3)
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