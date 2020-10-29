ЦСКА в овертайме переиграл «Спартак», одержав третью победу кряду

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Максим Шалунов, который в этой встрече оформил дубль. Два очка набрал Константин Окулов (0+2). Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 28 бросков. У «Спартака» отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря.

Для «армейского» клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Москве — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 1 ноября.