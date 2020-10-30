Выборы в Зал хоккейной славы в Торонто не будут проводиться в 2021 году, сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.



«Магия выходных выбора с точки зрения новых членов зала заключается в нескольких днях тесного взаимодействия с семьёй, друзьями, бывшими товарищами по команде, другими легендами и фанатами. Исходя из этого, правление посчитало, что было правильным решением наградить выбор 2020 года признанием и пожизненным опытом, которого он так заслуживает. Во всех отношениях, совместимых с прошлыми выборами», — приводит пресс-служба слова председателя Зала хоккейной славы Лэнни Макдональда.



Такое решение было принято из-за переноса церемонии включения этого года на ноябрь 2021 года.



В 2020 году в Зал хоккейной славы были включены игроки Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон и хоккеистка Ким Сен-Пьер, а также менеджер Кен Холланд.