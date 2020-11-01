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«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив дома «Сибири»

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив дома «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Александр Шаров, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Харри Сятери отразил 19 бросков. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Владимир Галузин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для нижнекамского клуба это поражение стало шестым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 7 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Сибирь» 11 ноября в Новосибирске с минским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Саюстов (Шаров) – 29:12' (5x5)   1:1 Галузин (Костицын, Волгин) – 44:57' (5x4)   1:2 Ли (Морозов) – 53:06' (5x5)   1:3 Шаров – 58:41' (en)
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