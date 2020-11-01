«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив дома «Сибири»
Новосибирская «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Александр Шаров, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Харри Сятери отразил 19 бросков. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Владимир Галузин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Для нижнекамского клуба это поражение стало шестым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 7 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Сибирь» 11 ноября в Новосибирске с минским «Динамо».
- 1 ноября 2020
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:42
-
19:27
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:19
-
19:11
-
18:28
-
17:51
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:26
-
15:55
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:26
-
11:59
-
11:30
-
11:30
-
10:51
-
10:44
-
10:20
-
09:59
-
09:40
-
09:15
-
08:50
Партнерский контент