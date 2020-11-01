«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме
«Спартак» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Яков Рылов. Два очка набрал Йори Лехтеря. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек отразил 29 бросков. Единственный гол у «Авангарда» забил Егор Чинахов.
Для омского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 10 ноября в Балашихе встретится с «Сочи», а «Спартак» 10 ноября в Москве — с ЦСКА.
- 1 ноября 2020
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