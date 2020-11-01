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«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме

«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Яков Рылов. Два очка набрал Йори Лехтеря. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек отразил 29 бросков. Единственный гол у «Авангарда» забил Егор Чинахов.

Для омского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 10 ноября в Балашихе встретится с «Сочи», а «Спартак» 10 ноября в Москве — с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чинахов (Хохлачёв, Семёнов) – 26:00' (5x5)   1:1 Фёдоров (Лехтеря, Радил) – 36:02' (5x5)   2:1 Рылов (Лехтеря) – 62:45' (3x3)
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