Роспотребнадзор не зафиксировал нарушений безопасности в матче КХЛ «Динамо» — ЦСКА

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ЦСКА (4:3) прошёл без серьёзных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«1 ноября территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе было проведено мониторинговое обследование стадиона «Динамо». В этот день на стадионе состоялся хоккейный матч «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва). При проведении хоккейного матча на стадионе присутствовало 2600 зрителей (около 25 процентов от вместимости трибун).
Организаторами матча проведены мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции: нанесена разметка с учетом соблюдения социального дистанцирования, усилен дезинфекционный режим помещений, воздуха, контактных поверхностей и установлены во всех общественных зонах дезары, санитайзеры для обеззараживания рук, в течение всего матча осуществлялся контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
Во время матча транслировались видеоролики с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мероприятий в местах массового пребывания людей и необходимости соблюдения социального дистанцирования и использования СИЗ. До начала матча организовано и проведено тестирование методом ПЦР спортсменов и персонала стадиона. Грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на стадионе не установлено», — говорится в сообщении.
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