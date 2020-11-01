Овечкин увидел триллер в КХЛ! Его «Динамо» победило в дерби, едва не отпустив ЦСКА с 4:1

«Динамо» лихорадит, ЦСКА побеждает на классе

Московское «Динамо» в октябре провело 10 матчей, в которых набрало только девять очков. Это абсолютно провальный результат для команды Владимира Крикунова. Бело-голубых в ходе нынешней регулярки лихорадит не только в течение игровой недели, но и в течение матча. Так произошло и в последнем матче Ярославле, где динамовцы вели 2:0, а в итоге проиграли в основное время, позволив «Локомотиву» отличиться дважды в течение 18 секунд.

Мощный камбэк «Локомотива»! Команда Скабелки обыграла «Динамо» за 18 секунд Даниил Тарасов повторил снайперский рекорд бело-голубых в КХЛ, но это не помогло им остановить лучшую команду лиги в октябре.

К заключительному матчу перед паузой на первый этап Евротура подопечные Крикунова подошли лишь на шестом месте в Западной конференции КХЛ. При этом отставание от лидирующего на Западе ЦСКА достигло уже 14 очков. В свою очередь «армейцы» продолжают демонстрировать потрясающее умение выигрывать равные матчи, забивая в ключевые моменты. В дерби со «Спартаком» команда Игоря Никитина уступала 1:2, но в результате одержала победу со счётом 3:2 ОТ.

«Армейский» комплекс московского «Динамо»

В этом сезоне «Динамо» и ЦСКА встречались уже дважды. В обоих случаях победа оставалась за подопечными Никитина. На домашнем льду в Парке Легенд ЦСКА был сильнее 2:0 и 2:1 соответственно. Всякий раз исход дерби решали мелкие нюансы, в которых неизменно удачливее и мастеровитее оказывали «армейцы». Во втором дерби динамовцы находились в пяти минутах от овертайма, но удаление Дмитрия Яшкина в чужой зоне предоставило ЦСКА возможность разыграть большинство, чем воспользовался Богдан Киселевич.

Гол Киселевича принёс ЦСКА победу в домашнем матче КХЛ с московским «Динамо»

Абсолютно все предматчевые статистические факторы говорили в пользу команды Никитина. Московское «Динамо» уступило принципиальному сопернику в семи последних встречах на домашней арене. В последний раз бело-голубые побеждали «армейцев» на родном льду ещё 18 января 2017 года, когда автором единственной шайбы стал Алексей Терещенко. Более того, в официальных встречах на домашнем стадионе динамовцы не могут отправить в ворота ЦСКА хотя бы больше одной шайбы с 25 декабря 2017 года. Если же взять в расчёт общую статистику личных встреч, то ЦСКА выиграл 14 матчей из последних 16. Унизительная статистика для клуба с чемпионскими амбициями.

«Динамо» вернуло в ворота Ерёменко, а ЦСКА – Юханссона

В сравнении с предыдущими матчами в обеих командах произошли изменения на последнем рубеже. Основной голкипер «Динамо» Иван Бочаров продолжает отсутствовать в строю в силу медицинских причин. В его отсутствие в Ярославле шанс проявить себя получил 22-летний Георгий Кузнецов. Получилось с переменным успехом. На протяжении 53 минут Кузнецов держался достойно, однако после двух пропущенных шайб за 18 секунд заканчивал матч уже на скамейке запасных, уступив место в воротах многоопытному Александру Ерёменко.

40-летний Ерёменко остался в «Динамо». Великий вратарь в погоне за вечным рекордом Александр Ерёменко – главный игрок в российской истории «Динамо». В минувшем сезоне он снова всё доказал.

«Мы начали матч хорошо. Использовали два удаления, повели — 2:0, но открылись, побежали, позволили сопернику контратаковать. Наш молодой вратарь Георгий Кузнецов здорово отыграл два с половиной периода, но в конце опыта не хватило. Играли неплохо, но на этих двух голах остановились», — говорил Крикунов после поражения с «Локомотивом».



Именно 40-летний Ерёменко оказался в воротах «Динамо» в дерби с ЦСКА. Для Александра этот матч стал 431-м в составе родного клуба, благодаря чему он вышел на 15-е место в истории бело-голубых по этому показателю. Тренерский штаб «армейцев» может спокойно ротировать своих голкиперов абсолютно по игровым причинам. В последнее время Никитин строго чередует Ларса Юханссона с Александром Шарыченковым. На сей раз выпала очередь играть шведскому голкиперу.

Яшкин забил на глазах Овечкина

Считается, что Александр Овечкин входит в число людей, которые приложили руку к тому, чтобы московское «Динамо» в прошлое межсезонье подписало контракт с чешским форвардом Дмитрием Яшкиным. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» занимает в родном клубе должность советника генерального директора и иногда даёт руководству клуба советы по тем или иным хоккеистам. В этой связи легко можно поверить, что российский форвард давал характеристику на Дмитрия, когда бело-голубые решили подписать хоккеиста.

Яшкин: Овечкин наставлений не давал, просто пожелал удачи

Карьера Яшкина в «Вашингтоне» не сложилась по многочисленным причинам, зато в «Динамо» он стал настоящим лидером. Посетивший матч с ЦСКА Овечкин смог своими глазами смог в этом убедиться уже в начале первого периода. Защитник динамовцев Андрей Сергеев нашёл точной передачей Вадима Шипачёва, капитан бело-голубых мощным броском поразил каркас ворот ЦСКА. Шайба отскочила на ближний пятак, где расторопнее всех оказался Яшкин, забросивший 13-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Мгновенный ответ Шипачёва на первый за год гол Телегина

Отыгрались гости на старте второй двадцатиминутки. «Армейцам» удалась массированная атака, которую точным броском увенчал Иван Телегин. Ерёменко не успел полноценно восстановить позицию после борьбы на пятаке и оказался бессилен против выстрела Телегина. Для 28-летнего форварда эта шайба стала первой с 27 октября 2019 года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ничейный счёт продержался на кубе арены в Петровском парке чуть больше трёх минут. Второй гол динамовцев в некотором роде оказался похож на первый. Снова бросок от синей линии, снова штанга спасает ворота Юханссона, и снова динамовцы дорабатывают отскок. Дмитрий Кагарлицкий нашёл передачей Шипачёва, который с острого угла кладёт шайбу в цель.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Незавершённый камбэк ЦСКА

Следом отличилась и вторая тройка нападения «Динамо». В московском клубе возлагали огромные надежды летом на связку Оскара Линдберга и Теэму Пулккинена, вот только в первой трети регулярки финн и швед лишь эпизодами выходят из спячки. Матч с ЦСКА стал одним из таких эпизодов. Под занавес второго периода Линдберг снабдил Пулккинена точной передачей, а финский форвард эффектно расстрелял ворота Юханссона.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

Три шайбы в ворота ЦСКА – крайне редкое событие в жизни бело-голубых. Но и на этом они не остановились. Бойков, Кагарлицкий и Яшкин разыгрывают эффектную комбинацию на старте третьего периода, в результате которой Дмитрий оформляет дубль. Казалось, что исход матча уже решён, но найба Никиты Коростелёва за шесть минут до конца третьего периода смогла вернуть гостей в игру.



Концовка матча едва не превратилась в настоящий кошмар для хозяев. Волков и Ефремов схватили по штрафу, оставив «Динамо» втроём, чем и воспользовался Максим Шалунов. ЦСКА сократил отставание до минимума, но спасти встречу так и не сумел. Теперь бело-голубые могут в хорошем настроении отправляться на паузу на Евротур и продолжать работу над ошибками осени.