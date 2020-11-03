Шведский хоккеист продемонстрировал удивительные ноги-«базуки»

Пресс-служба клуба «Бьерклевен», выступающего в первом дивизионе чемпионата Швеции, опубликовала в «Инстаграме» фото нападающего Оскара Стеена. Ноги 22-летнего форварда в форме базуки вызвали большое обсуждение в медиа.
Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» шведского клуба.
«Очевидно, что бёдра намного больше всего остального. Найти брюки практически невозможно. Приходится тратить очень много времени, чтобы подобрать что-то подходящее. Это затрудняет повседневную жизнь», — рассказал Стеен в интервью Aftonbladet.
Оскар является проспектом клуба НХЛ «Бостон Брюинз». В минувшем сезоне он сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 16 голевых передач. В нынешнем сезоне Стеен выступает за «Бьерклевен» на правах аренды. В 11 матчах на его счету 9 (7+2) очков.
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