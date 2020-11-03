Форвард «Барыса» Линус Виделль забросил 100-ю шайбу в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимает в Нур-Султане рижское «Динамо» (3:0, идёт второй период).
В концовке первого периода первую шайбу «Барыса» забросил в большинстве нападающий Линус Виделль. У 35-летнего форварда этот гол стал 100-м в Континентальной хоккейной лиге. Швед проводит второй сезон в форме казахстанского клуба. На счету Виделля в КХЛ 284 (100+184) результативных балла.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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