«Барыс» всухую обыграл рижское «Динамо»
Казахстанский «Барыс» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Шайбы в составе победителей забросили Линус Виделль, Кёртис Валк и Мэтт Фрэттин. Голкипер «Барыса» Йони Ортио оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 26 бросков. Вратарь гостей Александр Лазушин совершил 27 сейвов.
Для рижского клуба это поражение стало девятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 7 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 8 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».
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