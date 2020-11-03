«Барыс» всухую обыграл рижское «Динамо»

Казахстанский «Барыс» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Шайбы в составе победителей забросили Линус Виделль, Кёртис Валк и Мэтт Фрэттин. Голкипер «Барыса» Йони Ортио оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 26 бросков. Вратарь гостей Александр Лазушин совершил 27 сейвов.

Для рижского клуба это поражение стало девятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 7 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 8 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».