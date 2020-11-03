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«Барыс» всухую обыграл рижское «Динамо»

«Барыс» всухую обыграл рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Шайбы в составе победителей забросили Линус Виделль, Кёртис Валк и Мэтт Фрэттин. Голкипер «Барыса» Йони Ортио оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 26 бросков. Вратарь гостей Александр Лазушин совершил 27 сейвов.

Для рижского клуба это поражение стало девятым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 7 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 8 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Виделль (Шевченко, Старченко) – 18:26' (5x4)   2:0 Валк (Сведберг) – 21:15' (5x4)   3:0 Фрэттин – 24:39' (4x5)
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