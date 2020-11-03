Тренер рижского «Динамо» — о 0:3 с «Барысом»: невозможно выиграть, не забивая голы

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Дмитрий Пархоменко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (0:3).

«В равных составах мы сыграли неплохо, но опять допустили ошибки при игре «четыре на пять» и пропустили ненужный гол в большинстве. Очень слабая реализация. Не забивая голы, невозможно выиграть», — приводит слова Пархоменко пресс-служба лиги.

Шайбы в составе победителей забросили Линус Виделль, Кёртис Валк и Мэтт Фрэттин. Это девятый кряду проигрыш рижского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 7 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 8 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».