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Нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист выбыл из строя на полгода

Нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист выбыл из строя на полгода
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист выбыл из строя на полгода, сообщается на официальном сайте команды.

31-летнему шведскому форварду была сделана операция на левом плече.

«Это хроническая проблема, с которой Густав имел дело в течение нескольких сезонов», — сказал Кекалайнен. «Он смог работать на высоком уровне, но со временем образовалась киста в области плеча, которая помешала продолжать играть. Операция была лучшим вариантом. С нетерпением ждём, когда Густав вернётся», — приводит слова генерального менеджера «мундиров» Ярмо Кекаляйнена официальный сайт команды.

В минувшем сезоне Нюквист принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 42 (15+27) очков.

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