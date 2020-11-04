Нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист выбыл из строя на полгода

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист выбыл из строя на полгода, сообщается на официальном сайте команды.



31-летнему шведскому форварду была сделана операция на левом плече.



«Это хроническая проблема, с которой Густав имел дело в течение нескольких сезонов», — сказал Кекалайнен. «Он смог работать на высоком уровне, но со временем образовалась киста в области плеча, которая помешала продолжать играть. Операция была лучшим вариантом. С нетерпением ждём, когда Густав вернётся», — приводит слова генерального менеджера «мундиров» Ярмо Кекаляйнена официальный сайт команды.



В минувшем сезоне Нюквист принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 42 (15+27) очков.

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