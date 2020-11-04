Кекяляйнен: уверен, что Гавриков хочет играть в НХЛ. Так что мы договоримся
Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» ведёт переговоры о новом контракте с защитником Владиславом Гавриковым. Однако на данный момент стороны пока не могут прийти к соглашению, информирует The Athletic.
«Меня не беспокоит эта ситуация. Я уверен, что Гавриков хочет играть в НХЛ. Так что мы договоримся», — заявил генеральный менеджер «мундиров» Ярмо Кекяляйнен
В прошедшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 69 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 встречах. Напомним, что Гавриков находится в статусе ограниченно свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» намерен подписать долгосрочный контракт с российским защитником.
«Коламбус» хочет подписать долгосрочный контракт с Владиславом Гавриковым
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