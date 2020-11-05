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Россия – Финляндия: россияне забросили три безответные шайбы в первом периоде

Россия – Финляндия: россияне забросили три безответные шайбы в первом периоде
Хоккей / Евротур 0

В эти минуты сборная России в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» проводит стартовый матч с командой Финляндии на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй минуте Родион Амиров открыл счёт, а в середине первого периода Марат Хуснутдинов увеличил преимущество российской команды. Спустя пять минут отличился форвард Илья Сафонов.

Сборная России проводит матч в следующих сочетаниях:

Аскаров (Ахтямов);
Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;
Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;
Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

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