Россия – Финляндия: россияне забросили три безответные шайбы в первом периоде

В эти минуты сборная России в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» проводит стартовый матч с командой Финляндии на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй минуте Родион Амиров открыл счёт, а в середине первого периода Марат Хуснутдинов увеличил преимущество российской команды. Спустя пять минут отличился форвард Илья Сафонов.

Сборная России проводит матч в следующих сочетаниях:

Аскаров (Ахтямов);

Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;

Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;

Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;

Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021